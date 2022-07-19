19.07.2022 15:55 Євген Клочко

Броньований захист для інформаційного фронту Харкова від Львівського оборонного кластеру (фото)

Журналісти та фотокореспонденти порталу «РЕДПОСТ» разом з іншими харківськими ЗМІ продовжують тримати інформаційний фронт у нашому незламному, чарівному та величному місті-герої.

Із початку повномасштабної війни ми кожен день розповідаємо про героїчний супротив Харкова та його захисників російській орді та агресії, терористичні та воєнні злочини ворога, в тому числі, й постійні ракетні удари від яких потерпає наше місто з перших годин війни… Кожного дня розповідаємо про наших героїв, захисників, волонтерів, роботу комунальників та повсякденне життя мешканців міста та області у нинішніх непростих реаліях. Виїжджаємо на місця подій, робимо фоторепортажі та відеозвіти.

Відтепер тримати цей важливий інформаційний фронт у Харкові нам стало трохи легше, адже ми отримали високоякісні бронежилети від неймовірних людей з Львівського оборонного кластеру

Сьогодні «ЛОК» об’єднує спеціалістів оборонних підприємств, волонтерів та виробничі потужності з усієї країни. Налагодивши власне виробництво бронежилетів Львівський оборонний кластер на постійній основі забезпечує такою необхідною зараз продукцією наших мужніх воїнів, а також медиків,

працівників поліції, ДСНС, комунальних служб і ЗМІ у регіонах де поки ще продовжуються бойові дії.

І така необхідна броня для журналістів порталу «РЕДПОСТ» - це також вже далеко не перша допомога львівських волонтерів нашому місту. Раніше «ЛОК» вже надсилав партії своїх потужних бронежилетів зокрема нашим військовим і поліції, колегам із інших харківських ЗМІ.

Загалом з початку війни, яку розв’язала росія, найбільший національний виробник бронежилетів укомплектував та безкоштовно передав на передову та в «гарячі» регіони країни вже понад 60 000 бронежилетів! Наступна благородна мета Львівського оборонного кластеру – 100 тисяч бронежилетів!

Ми дякуємо нашим львівським друзям за допомогу і вкотре констатуємо той беззаперечний факт, що наразі українці єдині, як ніколи! Люди різних професій, віку та статусу, зі Сходу та Заходу, Півдня і Півночі нашої країни об’єдналися та разом працюють заради спільної справи та спільної Перемоги

над ворогом!

І ми обов’язково переможемо! Слава Україні!

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