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30.01.2023  19:57   Дмитро Колонєй

У Харкові пройшла акція «Знайди хвилинку - здай ялинку!»

Комунальники Харкова планують переробити близько 20 тисяч ялинок.

Пройшла акція «Знайди хвилинку - здай ялинку!», яка була організовна комунальниками Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», у Харкові під час акції «Знайди хвилинку - здай ялинку!» запропонували містянам виносити з будинків новорічні ялинки не в контейнери для збирання твердих побутових відходів, а в спеціально відведені місця. Потім ялинки звозили на підприємство, де подрібнювали за допомогою дробарок.
 
 
За словами заступника директора з організаційних питань КП «КВПВ» Артема Семикопенка, цього року планується переробити близько 20 тис. ялинок. Після подрібнення матеріал використовується самим підприємством для опалення ремонтних боксів та, за заявками, надається харків'янам для використання у городництві чи інших потреб у господарстві.
 
Пройшла акція «Знайди хвилинку - здай ялинку!», яка була організовна комунальниками Харкова
 
«Харків'яни відповідально поставилися до акції «Знайди хвилинку - здай ялинку!». Ми дякуємо всім, хто прислухався та виніс ялинки у спеціально відведені місця, а не викидав гілки ялинок із вікон, не залишав їх у під'їздах чи просто на вулиці, як це було у минулі роки», - зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники вивезли з Харкова майже 50 тисяч кубометрів сміття.
 
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Источник:   Міскрада
 Тэги:  уборка, сміття, харьков, харків
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