18.04.2022 09:14 Рита Парфенова

Масштабный пожар в Харькове после обстрела (видео)

Днем 17 апреля ракетным ударом уничтожены торговые площади в районе одного из рынков Харькова.





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, огнеборцам понадобилось более четырех часов на ликвидацию возгорания.



Сообщение о пождару поступило в слузбу 101 17 апреля в 15:57. В результате попадания вражеской ракеты в здание, в котором расположены офисные и торговые помещения, произошел пожар на площади около 1200 кв.

На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Пожар удалось локализовать в 17:16 и полностью обуздать в 20:20.

Напомним, за сутки с 17 по 18 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.