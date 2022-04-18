Масштабный пожар в Харькове после обстрела (видео)

Днем 17 апреля ракетным ударом уничтожены торговые площади в районе одного из рынков Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, огнеборцам понадобилось более четырех часов на ликвидацию возгорания.
Сообщение о пождару поступило в слузбу 101 17 апреля в 15:57. В результате попадания вражеской ракеты в здание, в котором расположены офисные и торговые помещения, произошел пожар на площади около 1200 кв.
На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.
Пожар удалось локализовать в 17:16 и полностью обуздать в 20:20.
Напомним, за сутки с 17 по 18 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
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