17.04.2022 10:43 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 5 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 054 человек. Выздоровело 279 066 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 20 963 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 5 человек (все - жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 апреля.