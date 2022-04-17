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17.04.2022  10:43   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 5 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
 
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 054 человек. Выздоровело 279 066 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 20 963 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 5 человек (все - жители города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 апреля.

Тэги:  коронавирус, харьков
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