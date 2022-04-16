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16.04.2022  12:36   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
 
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 049 человек. Выздоровело 278 518 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 21 506 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 15 человек (в том числе у 14 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Красноградском районе.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 16 апреля 2022 года

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 апреля.

Тэги:  коронавирус, харьков
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