16.04.2022 12:36 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 049 человек. Выздоровело 278 518 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 21 506 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 15 человек (в том числе у 14 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Красноградском районе.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 апреля.