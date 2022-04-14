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14.04.2022  19:31   Дмитрий Колоней

Святослав Вакарчук встретился с харьковскими спасателями (фото, видео)

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Харьковщины.

Святослав Вакарчук встретился с харьковскими спасателями

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вместе с легендарными харьковскими спасателями встретились в самом центре города. 

Святослав Вакарчук встретился с харьковскими спасателями

Тэги:  вакарчук, спасатели, харьков
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