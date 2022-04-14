    
Главная Новости Харькова Общество Как в Харькове ухаживают за самым большим в стране флагом Украины (видео)
14.04.2022  20:12   Дмитрий Колоней

Как в Харькове ухаживают за самым большим в стране флагом Украины (видео)

В городе-герое Харькове тщательно следят за государственным флагом Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьков давно держит звание самого чистого и ухоженного города. А так в нашем городе  ухаживают за государственным флагом Украины, самым большим в стране. В день нашей Победы именно его мы поднимем  на самом высоком флагштоке Украины в самом центре города-героя Харькова.

 

Тэги:  государственный флаг, уход, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 