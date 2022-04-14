14.04.2022 20:12 Дмитрий Колоней

Как в Харькове ухаживают за самым большим в стране флагом Украины (видео)

В городе-герое Харькове тщательно следят за государственным флагом Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьков давно держит звание самого чистого и ухоженного города. А так в нашем городе ухаживают за государственным флагом Украины, самым большим в стране. В день нашей Победы именно его мы поднимем на самом высоком флагштоке Украины в самом центре города-героя Харькова.