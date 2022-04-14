Как в Харькове ухаживают за самым большим в стране флагом Украины (видео)

В городе-герое Харькове тщательно следят за государственным флагом Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьков давно держит звание самого чистого и ухоженного города. А так в нашем городе ухаживают за государственным флагом Украины, самым большим в стране. В день нашей Победы именно его мы поднимем на самом высоком флагштоке Украины в самом центре города-героя Харькова.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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