14.04.2022 18:59 Дмитрий Колоней
Ученикам и преподавателям заведений профтехобразования не грозит мобилизация
Соответствующий закон принял Парламент Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ
, парламент Украины принял законопроект 7272 об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации некоторых категорий граждан. В утвержденный депутатами список входят:
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соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования,
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ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования,
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научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального передвищої образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального передвищої образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
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