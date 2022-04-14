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14.04.2022  18:59   Дмитрий Колоней

Ученикам и преподавателям заведений профтехобразования не грозит мобилизация

Соответствующий закон принял Парламент Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, парламент Украины принял законопроект 7272 об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации некоторых категорий граждан. В утвержденный депутатами список входят:
  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования,
  • ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования,
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального передвищої образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального передвищої образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  агрессия россии, мобилизация, украина, отсрочка
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