14.04.2022 18:31 Дмитрий Колоней

Оккупанты будут биться головой о стену, пытаясь проломить ее лбом, - мнение военного эксперта

Владимиру Путину нужна какая-нибудь победа в Украине, чтобы организовать парад.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ТСН, по мнению военного эксперта Олега Жданова, "Путину нужна победа, а какой ценой – ему все равно. Это очень напоминает тот этап Второй мировой войны, когда заградительные отряды гнали советские войска на немецкие пулеметы, и никто не считался с потерями."

Военный эксперт не исключает, что российские оккупанты до 9 мая могут частично захватить Мариуполь, однако в городе все еще будут продолжаться уличные бои.

Эксперт считает, что российскому общественному мнению Путин будет "продавать" временно оккупированный юг Украины и Запорожскую АЭС - есть свет для юго-востока Украины. Днепровская вода уже пошла в Крым, канал работает на полную мощность".

При этом, - отметил Олег Жданов - "из задач, которые ставил себе Путин, не выполнено ни одной. Вот почему он так сильно нервничает и вот почему россияне будут биться головой о стену, пытаясь проломить ее лбом – именно для того, чтобы выполнить поставленные задачи".