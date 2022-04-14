14.04.2022 17:59 Дмитрий Колоней
В Харькове за час нашли хозяев почти 30 четвероногих питомцев
Харьковский приют для животных нуждается в помощи.
Как сообщает РЕДПОСТ
, по информации КП «Центр обращения с животными», 13 апрреля 2022 года для 27 собак породы померанский шпиц, забранных из частного питомника, через час нашли хозяев. Но в приюте содержатся еще 100 кошек и 400 собак, которых харьковчане могут забрать к себе домой.
Также в КП «Центр обращения с животными» сообщили, что для содержания животных необходимо закупать корма, медикаменты и топливо для автомобилей. Поэтому желающие могут оказать приюту денежную помощь
.
Номер карты для перечисления денег по Украине в гривне: 5168 7450 2173 6605. Получатель – Юлия Цыбулька. Назначение платежа – помощь приюту. «PayPal»: [email protected]
С отчетами о поступлении и расходовании средств можно ознакомиться на сайте предприятия
.
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