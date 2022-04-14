14.04.2022 17:41 Дмитрий Колоней

Украина готова к наступлению РФ на востоке, - Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента прокомментировал подготовленный Россией план "Б" очередного наступления на Украину.

Как сообщает РЕДПОСТ , Михаил Подоляк отметил, что россияне сегодня хотят перейти к так называемому плану "Б", для реализации котрого оккупанты концентрируют оставшиеся у них силы.

"Ресурсов у россиян достаточно, подчеркнул советник Офиса президента, - "потому что они еще не настолько страдают от санкций. Каждый день РФ получает деньги за энергоносители. А потому мы бы хотели, чтобы санкции были более существенными, чтобы у россиян закончились деньги на войну против Украины. Они сегодня концентрируются на Донбассе и востоке Украины, юге и хотят нам там создать некий "ленинградский сценарий", чтобы одержать какие-то победы и "продать" это на внутреннем рынке, потому что сегодня они могут только "продавать" Бучу и жестокость. Но они хотят еще что-нибудь добавить", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что активные боевые действия сейчас будут проходить на востоке Украины. Украина сейчас готова к новому наступлению российских оккупантов.

"Инфраструктурно мы готовы, партнеры нам помогают. Оружия у нас еще не в достаточном количестве, как бы нам хотелось, чтобы это все быстро сделать и выгнать РФ из Украины, но Генштаб занимается очень правильным планированием контрударов и контрответов, президент ситуацию полностью контролирует и у меня оптимистическое видение того, куда мы выйдем в ближайшие недели с точки зрения военной ситуации, политической и экономической", — сказал Подоляк.