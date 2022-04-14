14.04.2022 17:14 Виталий Хиневич
В Харькове мужчина напал на коммунальщика
В Немышлянском районе Харькова гражданин совершил нападение на коммунального работника.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что инцидент произошел 11 апреля около 17:00. Злоумышленник затеял ссору со своей соседкой. Гражданин в адрес женщины начал выражаться нецензурной бранью находясь на балконе своей квартиры.
За женщину вступил коммунальщик, который сделал замечание агрессивному мужчине. В результате последний взял нож, вышел на улицу и ударил им коммунального работника в живот.
На данный момент злоумышленник находится под стражей, ему сообщили о подозрении по факту оконченного покушения на умышленное убийство.
Напомним, ранее в Киевском районе Харькова произошла ссора
между 43-летним мужчиной и 80-летней женщиной. В процессе выяснения отношений злоумышленник нанес пожилой женщине удары в область головы и туловища.
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