14.04.2022 17:14 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина напал на коммунальщика

В Немышлянском районе Харькова гражданин совершил нападение на коммунального работника.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что инцидент произошел 11 апреля около 17:00. Злоумышленник затеял ссору со своей соседкой. Гражданин в адрес женщины начал выражаться нецензурной бранью находясь на балконе своей квартиры.

За женщину вступил коммунальщик, который сделал замечание агрессивному мужчине. В результате последний взял нож, вышел на улицу и ударил им коммунального работника в живот.

На данный момент злоумышленник находится под стражей, ему сообщили о подозрении по факту оконченного покушения на умышленное убийство.

Напомним, ранее в Киевском районе Харькова произошла ссора между 43-летним мужчиной и 80-летней женщиной. В процессе выяснения отношений злоумышленник нанес пожилой женщине удары в область головы и туловища.