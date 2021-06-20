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20.06.2021  19:33   

В Харкове родился дельфиненок: как прошел первый день малыша (ФОТО)

В Харьковском дельфинарии NEMO появился на свет дельфиненок.

В харьковском дельфинарии Немо родился дельфиненок


Малыш родился 20 июня, на Троицу, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу дельфинария.

Дельфиненок чувствует себя прекрасно, о нем заботится его мама Кики.

Весь день Кики окружала заботой и любовью малыша, ни на минуту не отплывает от него.

Остальные дельфины и белые киты знакомятся с новым членом стаи и помогают заботиться о малыше.

В Немо сообщили, что это уже 39-ый малыш, рожденный в сети дельфинариев. В Харькове раньше потомство два раза приносила пара дельфинов Вита и Геша. А 2016 году дельфин-афалина Геша стал отцом в третий раз: малыша родила самка Бьюти.

Источник:   Дельфинарий Немо
 Тэги:  дельфин, харьков
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