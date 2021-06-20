20.06.2021 06:04

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 21 июня

Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.





Антициклон Zoe, задевший краем Харьков, принес 30-градусную жару без осадков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+23C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение дня синоптики прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние небесного светила создает благоприятную обстановку для самочувствия метеозависимых людей.



Народные приметы. Много росы – к ясной погоде и хорошему урожаю конопли и льна.



Утренний гром – к ненастью. Грохочет в разных местах, значит похолодает и возможен град.



С этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья.



Если облака вечером стали гуще и сменили цвет на свинцовый – ночью будет ненастье.



Крики лебедей вечером обещают скорый дождь, похолодание прогнозирует кукушка на сухом дереве, а тепло - зеленеющие болота.