21.01.2022 08:00

21 января: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.

Праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Несмотря на совсем еще юный возраст Дня объятий, сегодня трудно найти автора, в голову которому пришла идея такого «тесного» празднования 21 января. Известно лишь, что истоки традиции, появившейся в 70-х годах XX века, лежат в студенческой среде западноевропейской молодежи. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.



А ученые утверждают, что дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона – окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям. Объятия улучшают работу сердечно-сосудистой системы, стабилизируют кровяное давление.



Психотерапевты из США вывели норму ежедневных объятий. Минимум – 4 объятий в день, а для хорошего самочувствия необходимо обниматься не менее восьми раз в сутки. Согласно исследованиям канадских ученых, открытые и позитивные люди, которые любят объятия имеют большую продолжительность жизни, чем замкнутые и сдержанные.



Также в этот день...



В 1506 году по распоряжению Римского Папы Юлия II образована армия Ватикана – Швейцарская гвардия.



1813 – на Гавайских островах начали разведение ананасов.



1855 – родился Джон Браунинг, изобретатель ручного огнестрельного оружия.



1905 – родился Кристиан Диор, французский кутюрье.



1906 – родился Игорь Моисеев, выдающийся русский хореограф и балетмейстер, основатель первого в стране профессионального ансамбля народного танца.

1920 – в Харькове открыт Музей Слободской Украины имени Сковороды. Именно от этого учреждения ведет начало современный Харьковский исторический музей имени Сумцова.



1921 – родился Арно Бабаджанян, советский и армянский композитор. На стихи Роберта Рождественского им написаны «Королева красоты», «Голубая тайга», «Будь со мной», «Позови меня», «Загадай желание», на стихи Евгения Евтушенко – «Не спеши», «Твои следы», «Чертово колесо», на стихи Андрея Вознесенского – «Москва-река», «Верни мне музыку», на стихи Леонида Дербенева – «Лучший город земли».



1924 – родился Бенни Хилл, британский комик.

1934 – введен в эксплуатацию один из крупнейших харьковских заводов – Харьковский турбогенераторный завод, позднее «Турбоатом». Предприятие специализировалось изначально на производстве паровых турбин, а затем – атомных турбин для электростанций.

1934 – Харьков утратил статус столицы. На XII съезде Коммунистической партии Украины было принято решение о переносе столицы в Киев. В мотивационной части говорилось, что Киев являлся географическим центром республики, одним из старейших городов и принятое решение будет иметь важное экономическое, политическое и международное значение.



1941 – родился Пласидо Доминго (полное имя Хосе Пласидо Доминго Эмбиль), всемирно известный оперный певец (тенор).



1954 – с верфи Гротона штата Коннектикут сошла первая в мире атомная подводная лодка. Ее назвали в честь «Наутилуса» Жюля Верна.



1976 – родилась Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы Spice Girls.



1983 – родилась Светлана Ходченкова, актриса.



1989 – 120-летняя американка Августа Бунж стала пра-пра-пра-прабабушкой (наибольшее количество живущих одновременно поколений в одной семье).

2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов



Именины отмечают: Анастасия, Антон, Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан, Юрий.