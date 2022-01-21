21.01.2022 07:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 21 января

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с. На дорогах гололедица.

По городу снег, мокрый снег. Слабый гололед, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью повысится до 5-7° мороза, днем 1-3° мороза. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 21 января

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 13%. Температура воздуха -2°...-4°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-5°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Солнечная активность низкая. Поэтому опасаться магнитных бурь в этот день не стоит.



Народные приметы. Следили в этот день в основном за ветром: если подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.