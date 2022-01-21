Гороскоп на 21 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
Овну необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Овна честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Овен поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.
Если в последнее время Телец выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому – настолько резким и категоричным Телец способен стать. Звезды предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Телец может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.
Близнецы способны примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться их близким и родным. Близнецы будут точно знать, что и как каждому надо делать, и готовы ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у них накопились проблемы. Близнецы могут попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.
Рак рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?
Ситуация потребует от Льва решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Льва хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Льву сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.
Дева не будет склонна соглашаться с чужим мнением, зато способна кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно она – сама дипломатичность, на первое место она будет ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Деву лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Дева будет настроена философски: если окружающие с ней не согласны, это их проблемы.
Весы будут склонны раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг них действительно может быть немало. В какой-то момент Весы способны обнаружить, что выпустили контроль над ситуацией из рук, и от их усилий мало что зависит. Звезды советуют Весам расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию им не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.
Чтобы день прошел без эксцессов, Скорпиону просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Скорпиону следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!
Стрелец способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Стрельцу в этом не будет равных. Помимо этого, звезды советуют ему подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.
Козерог может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Козерог просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Козерогу следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.
Водолей будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Водолей готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы – Водолей не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».
Рыбы будут настоящими максималистами! Им захочется определённости во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Рыбы будут легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Рыбам следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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