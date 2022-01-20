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20.01.2022  21:59   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропал мужчина с большим животом на серой Хонде (фото)

В Харькове разыскивают 39-летнего Степана Исакова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 18 января 2022  года в 10:00 из своего дома по улице Героев Труда (в районе ТРЦ «Дафи») в серой куртке Columbia, черных штанах Nike и черных ботинках вышел 39-летний Степан Исаков - бородатый зеленоглазый мужчина плотного телосложения с черными короткими волосами с проседью. Он сел в свою машину  - Нonda Accord серого цвета (г/н АХ 3851 IO) и направлялся на работу.
 
 
Вечером того же дня он в последний раз выходил на связь в 20:30, а десять минут спустя его видели на Клочковской улице в районе супермаркета Рост. С тех пор он пропал.  
Особая примета пропавшего -  большой живот.
 
Просьба ко всем, у кого есть какая-либо информация о его местонахождении, сообщить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом нашли мертвой пропавшую пенсионерку.
 
Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, хонда, героев труда, салтовка
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