Помогите найти: в Харькове пропал мужчина с большим животом на серой Хонде (фото)

Вечером того же дня он в последний раз выходил на связь в 20:30, а десять минут спустя его видели на Клочковской улице в районе супермаркета Рост. С тех пор он пропал.

Особая примета пропавшего - большой живот.

Просьба ко всем, у кого есть какая-либо информация о его местонахождении, сообщить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.