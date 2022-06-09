09.06.2022 13:17 Рита Парфенова

Кто купил хрустальный кубок Евровидения: группа Kalush Orchestra рассекретила имя

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra открыли тайну, кто из криптовалютной биржи WhiteBIT выкупил на благотворительном аукционе их кубок.

Украинская группа Kalush Orchestra, продавшая кубок победителя конкурса "Евровидение-2022" на благотворительном аукционе, рассекретила, кто приобрел хрустальную статуэтку, передает РЕДПОСТ.



Покупателем хрустальной статуэтки оказался CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов. Кроме этого, гендиректор крупнейшей в Европе криптовалютной биржевой платформы является основателем и ведущим шоу о крипте "Гагарин Шоу".

"Країна має знати його в лице - Володимир Носов. Респект", – отмечено в Telegram-канале коллектива.

Хрустальный микрофон "Евровидение-2022" был продан на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных Сил Украины за $900 тысяч. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы. На них планируется купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Как отметили в коллективе, 9 июня в 14.00 с обладателем кубка и ведущим Сергеем Притулой пройдет прямой эфир, на котором расскажут, какая судьба ждет этот трофей. "Спойлер — будет новая польза для государства!" – интригует Kalush Orchestra.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила на конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2022» с песней Stefania.