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09.06.2022  13:17   Рита Парфенова

Кто купил хрустальный кубок Евровидения: группа Kalush Orchestra рассекретила имя

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra открыли тайну, кто из криптовалютной биржи WhiteBIT выкупил на благотворительном аукционе их кубок.

https://redpost.com.ua/news/1243903-gruppa-kalush-orchestra-pobedila-na-evrovidenii

Украинская группа Kalush Orchestra, продавшая кубок победителя конкурса "Евровидение-2022" на благотворительном аукционе, рассекретила, кто приобрел хрустальную статуэтку, передает РЕДПОСТ.

Покупателем хрустальной статуэтки оказался CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов. Кроме этого, гендиректор крупнейшей в Европе криптовалютной биржевой платформы является основателем и ведущим шоу о крипте "Гагарин Шоу".

"Країна має знати його в лице - Володимир Носов. Респект", – отмечено в Telegram-канале коллектива.

Хрустальный микрофон "Евровидение-2022" был продан на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных Сил Украины за $900 тысяч. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы. На них планируется купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Как отметили в коллективе, 9 июня в 14.00 с обладателем кубка и ведущим Сергеем Притулой пройдет прямой эфир, на котором расскажут, какая судьба ждет этот трофей. "Спойлер — будет новая польза для государства!" – интригует Kalush Orchestra.

Напомним,  украинская группа Kalush Orchestra победила на конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2022» с песней Stefania.

Тэги:  kalush orchestra, евровидение, кубок
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