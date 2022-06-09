09.06.2022 13:25 Виталий Хиневич

Оккупанты активизировали усилия для продвижения возле Изюма

Российские войска предпринимают попытки продвижения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что оккупанты пытаются продолжить атаки на Северодонецком направлении. Однако за последние 48 часов Восточная группа войск, вероятно, активизировала усилия для продвижения к югу от Изюма в сторону Донецкой области.

Ссылаясь на данные Британской разведки отмечается, что продвижение российских войск на Изюмской оси остановилось в апреле, после того, как "украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить продвижение россии".

Кроме этого отмечается, что оккупанты, возможно, пытались восстановить Восточную группу войск, после того, как они получили большие потери во время наступления на Киев.

В Британской разведке также предполагают, что россия стремится возобновить темпы на Изюмском направлении, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк и дать своим войскам возможность глубже продвигаться в Донецкую область.