09.06.2022 13:43 Рита Парфенова

Бесперебойное водоснабжение зимой в Харькове: водоканал приступил к ремонтам

Внутридомовые коммуникации готовят к осенне-зимнему периоду в Индустриальном районе Харькова.

Выполнение порядка 30 текущих заявок ежедневно и подготовка внутридомовых систем к эксплуатации в осенне-зимний период - такие задания каждый день ставят перед собой работники КП «Харьковводоканал» в Индустриальном районе города, передает РЕДПОСТ

В частности, в доме по пр. Героев Харькова, 34 во всех подъездах установили новую запорную арматуру, а в доме по пр. Героев Харькова, 314 заменили участок внутридомовой сети холодного водоснабжения.

В планах работ на 9 июня - капитальные восстановительные работы внутридомовой системы водоснабжения по ул. Большая Кольцевая, 132.

«В зоне особого внимания нашего подразделения – капитальный ремонт и восстановление коммуникаций водоснабжения и водоотведения в жилом фонде, который наиболее пострадал от вражеских обстрелов. В первую очередь, это дома, расположенные в микрорайонах Горизонт и Солнечный. В связи с тем, что разрушения и повреждения здесь колоссальные, на этом ответственном участке ежедневно трудятся самые опытные и умелые наши бригады. Также благодаря руководству предприятия обеспечены всем необходимым для проведения ремонтных работ», - сообщил начальник участка Индустриального района Сергей Шеховцов.

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Начальник участка Индустриального района также отметил, что в связи с возвращением харьковчан из эвакуации, ремонтники по возможности помогают им решать и другие бытовые вопросы, непосредственно связанные с водоснабжением и водоотведением.



«Напоследок хотелось бы напомнить харьковчанам о том, чтобы они использовали раковины и унитазы только по назначению и не «забивали» стояки бытовыми предметами, остатками пищи и строительным мусором. Ведь сейчас у ремонтников, образно говоря, каждая минута на счету и вместо того, чтобы заниматься выполнением важных производственных заданий, им приходиться терять драгоценное время, выполняя прочистку систем водоотведения», - подытожил Сергей Шеховцов.