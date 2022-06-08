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08.06.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова отремонтировали магистральный водопровод

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал» .


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады Комплекса «Харьковводоснабжение»  продолжают восстанавливать подачу воды харьковчанам.
 
По словам начальника районной службы Вячеслава Глущенко, 7 июня 2022 года, ремонтники провели большую работу по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1200 мм по пр. Тракторостроителей, который обеспечивает водой большую часть Салтовского жилмассива. А сегодня ремонтные бригады занимаются устранением повреждения еще на одном водоводе диаметром 400 мм.
 
«Огромный вред и значительные разрушения водопроводному хозяйству доставляют вражеские обстрелы. Тем не менее специалисты и ремонтники подразделения уже давно выработали определенный алгоритм действий во время таких экстремальных ситуаций. Поэтому аварии устраняем оперативно и качественно, обеспечивая стабильную подачу воды харьковчанам», - подчеркнул Вячеслав Глущенко. 
 
Он отметил, что наряду с ликвидацией аварийных ситуаций подразделение обязательно занимается благоустройством мест разрытий. В частности, сегодня такие работы ведутся на пл. Защитников Украины, где ранее ликвидировали повреждение на водоводе диаметром 300 мм. 
 
По информации предприятия, вчера бригады аварийно-восстановительных работ ликвидировали в городе восемь повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и восстановили 12 смотровых колодцев, а сегодня запланировали провести ремонтные работы на пяти поврежденных участках.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт водопровода, харьков
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