08.06.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова отремонтировали магистральный водопровод

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал» .



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» продолжают восстанавливать подачу воды харьковчанам.

По словам начальника районной службы Вячеслава Глущенко, 7 июня 2022 года, ремонтники провели большую работу по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1200 мм по пр. Тракторостроителей, который обеспечивает водой большую часть Салтовского жилмассива. А сегодня ремонтные бригады занимаются устранением повреждения еще на одном водоводе диаметром 400 мм.

«Огромный вред и значительные разрушения водопроводному хозяйству доставляют вражеские обстрелы. Тем не менее специалисты и ремонтники подразделения уже давно выработали определенный алгоритм действий во время таких экстремальных ситуаций. Поэтому аварии устраняем оперативно и качественно, обеспечивая стабильную подачу воды харьковчанам», - подчеркнул Вячеслав Глущенко.

Он отметил, что наряду с ликвидацией аварийных ситуаций подразделение обязательно занимается благоустройством мест разрытий. В частности, сегодня такие работы ведутся на пл. Защитников Украины, где ранее ликвидировали повреждение на водоводе диаметром 300 мм.

По информации предприятия, вчера бригады аварийно-восстановительных работ ликвидировали в городе восемь повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и восстановили 12 смотровых колодцев, а сегодня запланировали провести ремонтные работы на пяти поврежденных участках.