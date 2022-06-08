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08.06.2022  16:35   Виталий Хиневич

Вступительная кампания 2022: сколько в Украине абитуриентов

Завершился первый этап подтверждения участия в основной сессии мультипредметного тестирования.

Мультипредметное тестирование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
 
Сообщается, что 7 июня завершился первый этап подтверждения участия в основной сессии мультипредметного тестирования. Таким образом, желание проходить национальный мультипредметный тест во временных экзаменационных центрах, созданных в Украине, подтвердили 201 089 человек, а 27 944 в 23 странах Европы.
 
Стоит отметить, что для участия в основной сессии тестирования важно с 21 июня по 7 июля 2022 гогда пройти второй этап подтверждения участия в НМТ, окончательно определится с выбором города или страны, где удобнее будет пройти тестирование.
 
Напомним, учебный год в Украине начнется в оффлайн режиме.
 
Источник:   Украинский центр оценивания качества образования
 Тэги:  мультипредметное тестирование, образование
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