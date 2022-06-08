08.06.2022 16:35 Виталий Хиневич

Вступительная кампания 2022: сколько в Украине абитуриентов

Завершился первый этап подтверждения участия в основной сессии мультипредметного тестирования.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Сообщается, что 7 июня завершился первый этап подтверждения участия в основной сессии мультипредметного тестирования. Таким образом, желание проходить национальный мультипредметный тест во временных экзаменационных центрах, созданных в Украине, подтвердили 201 089 человек, а 27 944 в 23 странах Европы.

Стоит отметить, что для участия в основной сессии тестирования важно с 21 июня по 7 июля 2022 гогда пройти второй этап подтверждения участия в НМТ, окончательно определится с выбором города или страны, где удобнее будет пройти тестирование.