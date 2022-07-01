01.07.2022 09:05 Рита Парфенова

Ракетный удар по жилой девятиэтажке и базе отдыха в Одесской области: известно о 17 погибших

Ночью ракеты российских оккупантов разрушили подъезд жилой девятиэтажке и корпуса базы отдыха в в пгт Сергеевка Одесской области.

Как сообщает РЕДПОСТ, около часа ночи 1 июня военными рф был нанесен ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области.

По информации ОК «Пiвдень», самолетами стратегической авиации Ту-22 выпущены три ракеты Х-22 по направлению Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесщины. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и базы отдыха в пгт Сергеевка.





В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей и горел пристроенный к дому магазин на площади около 20 квадратных метров.

В ГУ ГСЧС Одесско области сообщили, то по состоянию на 8.15 в жилой девятиэтажке погибли 16 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка). Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек (из них 3 ребенка). Работы продолжаются.





Также произошло частичное разрушение трехэтажных и четырехэтажных зданий базы отдыха, в результате чего погибли 2 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются.

По информации ОК «Пiвдень» по состоянию на 05:30 выявлено 17 погибших, из них 1 ребенок, оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелые раненые госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.