03.07.2022 14:10 Виталий Хиневич

Украинский театр появился в Берлине

В немецкой столице заработал украинский театр.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что после начала военных действий на территории Украины люди были вынуждены выехать за пределы страны. Среди них немало людей культуры и искусства.

По словам продюсера и активистки Оксаны Снидаловой, неравнодушные к событиям в Украине деятели культуры режиссер Павел Кравцев, актриса и театральный педагог Ирина Волошина из Харькова объединились и создали театр, чтобы бороться с врагом на культурном фронте этой войны.

«Украинский театр в Берлине был основан как особый способ культурного сопротивления и обороны украинских ценностей вне Украины весной этого года», - отметила Снидалова.

В первое время театр действовал как инициатива для подростков, большинство из которых бежали в Берлин от войны. За три месяца работы удалось создать 6 сценических этюдов в исполнении 8 девочек по мотивам их любимых фильмов и книг: "Рапунцель", "Шерлок Голмс", "Гарри Поттер", "Дом Совы" и "Принцесса Моноке", а также "Форест Гамп".

Оксана Скидалова отметила, что на фоне высокого спроса на украинскую культуру билеты были раскуплены мгновенно.

Она поблагодарила всех друзей, которые в тяжелое время поддерживают украинских детей и культуру, и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.