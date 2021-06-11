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11.06.2021  12:58   

Полицейский начальник в Харькове торговал должностями и обирал подчиненных

Бывшему начальнику сектора ГУНП в Харьковской области предъявили подозрение в получении неправомерной выгоды.

В Харькове полицейского чиновника уличили в торговле должностями

В отношении указанного полицейского проводится досудебное расследование, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным следствия, в сентябре 2020 года уже бывший начальник одного из секторов ГУНП в Харьковской области вызвал своих подчиненных и сообщил, что может начислить им премию в размере 3 тысяч гривен каждому. При этом премированные должны будут отдать ему половину «наградных» – по полторы тысячи гривен. Четверо сотрудников согласились на сделку, и  30 сентября подозреваемый получил от них шесть тысяч гривен.
 
Кроме того, в июле 2020 года к указанному начальника сектора обратился знакомый, желающий устроиться на должность патрульного. Полицейский сказал, что за 600 долларов повлияет на членов конкурсной полицейской комиссии. Знакомый передал деньги и получил желаемую должность
 
Под процессуальным руководством областной прокуратуры бывшему полицейскому сообщено о подозрении  по фактам получения неправомерной выгоды и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст . 369-2 УК Украины).
 
Досудебное расследование проводят следователи ГБР из Полтавы.

Ранее РЕДПОСТ писал, что, по уточнению облпрокуратуры,  в отношении этого подозреваемого в суд уже направлено обвинительное заключение в другом уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды за решение вопросов, связанных с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взятка, харьков
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