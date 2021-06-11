Последствия ливня в Изюме: спасатели до рассвета выкачивали воду

10 июня вечером после сильного ливня три частных дома в Изюме оказались подтопленными. Пожарная техника откачала больше 5 тыс. кубометров воды.
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Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
ГСЧС присвоила погоде пятницы I уровень опасности, желтый. Ночью и утром туман, днем град и шквал, 15-20 м/с.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
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