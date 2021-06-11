11.06.2021 12:51

Последствия ливня в Изюме: спасатели до рассвета выкачивали воду

10 июня вечером после сильного ливня три частных дома в Изюме оказались подтопленными. Пожарная техника откачала больше 5 тыс. кубометров воды.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасать в Изюме дома от подтоплений пришлось и коммунальщикам, и спасателям.

Сообщение на «101» поступило в 21.08 от Изюмских коммунальщиков. К месту происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части.

Подтопленными оказались 3 частных дома на ул. Муравской. К моменту прибытия спасателей здесь уже работали бригады Изюмского водоканала с 3 единицами техники. Чрезвычайники с помощью мотопомпы и автоцистерны откачали на территории частных домовладений больше 5 тыс. кубометров воды.

Спасательная операция длилась около 8 часов завершилась лишь глубокой ночью 11 июня.

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