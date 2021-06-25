Главная Новости Харькова Общество Вечер памяти Геннадия Кернеса пройдет в парках Харькова
25.06.2021  11:01   

Вечер памяти Геннадия Кернеса пройдет в парках Харькова

В день рождения Геннадия Кернеса в парках будет звучать его любимая музыка.


// city.kharkov.ua

27 июня на нескольких локациях Харькова пройдет вечер памяти, посвященный Харьковскому городскому голове в 2010-2020 гг. Геннадию Кернесу, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Геннадий Кернес - человек, который изменил судьбу Харькова. Он зародил международные амбиции города. Воспоминания о нем звучат в сердцах многих харьковчан. Вспомним вместе любимые композиции любимого мэра», - отметили организаторы.

Вечер памяти пройдет в день рождения Геннадия Кернеса.

С пяти часов вечера на «Каскаде», в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького и в парке Победы будут звучать любимые композиции мэра.

Напомним, 15 июня на заседании Экспертного совета по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания "Почетный гражданин города Харькова" кандидатура Геннадия Кернеса утверждена на присвоение звания Почетного гражданина города Харькова.

Источник:   ХГС
 Тэги:  геннадий кернес, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.12 Власть ВИДЕО: Официальные страницы Геннадия Кернеса в социальных сетях станут мемориальными 23.12 Общество ВИДЕОФАКТ: Цветы, возложенные Геннадию Кернесу, вывозят грузовиками на кладбище - Соцсети 08.10 Общество Геннадий Кернес - Я такого еще не видел танцы: каратисты, парад младенцев в колясках и йорширских терьеров (ФОТО)  
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 