25.06.2021 11:01

Вечер памяти Геннадия Кернеса пройдет в парках Харькова

В день рождения Геннадия Кернеса в парках будет звучать его любимая музыка.



// city.kharkov.ua

27 июня на нескольких локациях Харькова пройдет вечер памяти, посвященный Харьковскому городскому голове в 2010-2020 гг. Геннадию Кернесу, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



«Геннадий Кернес - человек, который изменил судьбу Харькова. Он зародил международные амбиции города. Воспоминания о нем звучат в сердцах многих харьковчан. Вспомним вместе любимые композиции любимого мэра», - отметили организаторы.

Вечер памяти пройдет в день рождения Геннадия Кернеса.



С пяти часов вечера на «Каскаде», в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького и в парке Победы будут звучать любимые композиции мэра.

Напомним, 15 июня на заседании Экспертного совета по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания "Почетный гражданин города Харькова" кандидатура Геннадия Кернеса утверждена на присвоение звания Почетного гражданина города Харькова.