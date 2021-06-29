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29.06.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 июня

Ясная погода продержится недолго: уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до ночи. Днем кратковременный дождь, гроза, град.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 июня

Погоду будет формировать высотная ложбина, поэтому ожидается неустойчивая и умеренно теплая погода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+22°C (ощущается как +19°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +22°...+20°C (ощущается как +25°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Даже усиление солнечной активности не приведет к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. 29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: «На Тихона солнце идет тише». Это считается самый тихий день в году. С Тихона кончается молодое лето, наступает зрелое.

Наши предки приметили, если пчелы утром играют - будет ясный день, толкутся - к ненастью.

Если папоротник свернул листья с самого утра, то следующий день будет очень жарким.

Если у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки, значит скоро начнется ненастье.

Вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути – к солнечным дням.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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