29.06.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 июня

Ясная погода продержится недолго: уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до ночи. Днем кратковременный дождь, гроза, град.





Погоду будет формировать высотная ложбина, поэтому ожидается неустойчивая и умеренно теплая погода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+22°C (ощущается как +19°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +22°...+20°C (ощущается как +25°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Даже усиление солнечной активности не приведет к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. 29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: «На Тихона солнце идет тише». Это считается самый тихий день в году. С Тихона кончается молодое лето, наступает зрелое.



Наши предки приметили, если пчелы утром играют - будет ясный день, толкутся - к ненастью.



Если папоротник свернул листья с самого утра, то следующий день будет очень жарким.



Если у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки, значит скоро начнется ненастье.



Вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути – к солнечным дням.