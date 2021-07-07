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07.07.2021  15:00   

В Харькове начали собирать Зоологический мост (фото)

На данный момент идут работы по монтажу частей конструкции моста.


В Харькове начали собирать Зоологический мост (фото)

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил заместитель директора департамента жилищно- коммунального хозяйства Игорь Шкурко. Замена конструкций моста на новые инициировал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Аварийные конструкции моста были в плачевном состоянии и угрожали жизни харьковчан и гостей города.

По словам Игоря Шкурко, крепления старого моста были настолько аварийные, что полностью прогнила основа. При демонтаже основы она полностью оторвалась от бетонного крепления. Т.е его держала сама конструкция, которая его распирала и упиралась в направление горизонта земли. Сами металлические из-за коррозии были не пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Также он отметил, что размеры данного моста - 32 метра в длину по горизонтали и длина арочных опор порядка 40 метров. Это будет жесткая металлическая конструкция с соответствующими нормами, правилами и требованиями.

На время сборочных работ часть Клочковского спуска от площади Свободы до проспекта Независимости будет перекрыта для движения транспорта.

Напомним, на новом мосту будет работать подсветка и будут установлены новые боковые арочные конструкции, которые также будут выполнять несущую функцию. Работы по установке нового моста планируют закончить ко Дню города, одновременно с окончанием реконструкции зоопарка.

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Тэги:  харьков, зоологический мост
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