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07.07.2021  14:41   

Игорь Терехов и Владимир Золотарев открыли две производственные линии на «Южкабеле»

Харьковский “Южкабель” выйдет на рекордные объемы производства в этом году.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, руководитель Харькова Игорь Терехов и директор завода Владимир Золотарев открыли две производственные линии, а также обсудили сотрудничество города с предприятием.  
 
Крупнейшее в Украине предприятие электротехнической промышленности “Южкабель” в 2021 году активно наращивает объемы производства. Как сообщил директор завода Владимир Золотарев во время открытия двух новых линий, в первом полугодии “Южкабель” выпустил продукции более чем на 1 млрд. 
 
“До конца года, как я уже сообщил Игорю Александровичу (Терехову – прим. ред.), мы должны выйти на уровень 2,3 млрд грн. – говорит директор завода. – Это будет для нас своего рода рекорд”. 
В значительной степени, успех предприятия связан с поддержкой городских властей. Так, Владимир Золотарев отметил постоянный рост заказов со стороны Харькова, что позволяло удерживать производство в сложный для предприятия период: “Если раньше продажи шли преимущественно в другие города и страны, то сейчас Харьков стал одним из крупнейших заказчиков нашей продукции”. 
 
В дальнейшем такое сотрудничество будет только расти, ведь производимые на новых производственных линиях силовые кабели незаменимы для внедрения энергосберегающих технологий в объектах городской инфраструктуры. 
Игорь Терехов поздравил коллектив завода с расширением производства и назвал “Южкабель” одним из наиболее известных брендов Харькова. 
 
«Вы – гордость Харькова, базис нашей промышленности, основа экономического потенциала города, – сказал руководитель города. –Я в свое время работал на заводе и прекрасно понимаю, что такое промышленное производство, что такое станки. Ваш труд прославляет Харьков, потому что “Южкабель” – это украинский и мировой бренд”.
Завод «Южкабель» специализируется на выпуске силовых и оптоволоконных кабелей, а также различных видов проводов. Сегодня предприятие выпускает более 25 тыс. видов различной продукции. На оборудовании двух новых линий предприятие сможет выпускать до 1000 км. силового кабеля в год.
 
Напомним, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов провел 24 июня встречу с жителями Харькова с целью решения ряда социальных и бытовых проблем.
 
Тэги:  терехов, южкабель, харьков
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