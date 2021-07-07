07.07.2021 14:01

Выпускников, сдавших ВНО на 200 баллов, наградит Игорь Терехов

Прием для отличившихся 11-классников пройдет 8 июля в 13.00 а горсовете.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов наградит 30 одиннадцатиклассников, получивших наивысший балл по ВНО в 2021 году, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХГС.

Прием выпускников, которые сдали внешнее независимое оценивание на 200 баллов, состоится 8 июля в большом зале Харьковского городского совета.



Отметим, что в 2021 году 33 харьковских выпускника получили 200 баллов по одному из шести школьных предметов: 10 – по математике, восемь - по английскому языку, семь - по биологии, четыре - по украинскому языку и литературе, три - по физике, два - по географии и по одному - по истории Украины и по химии. Прочем трое учеников получили высший балл сразу по двум предметам.

Ранее об успешности учеников выпуска 2021 года корреспонденту РЕДПОСТ сообщила начальник управления образования горсовета Ольга Деменко, подчеркнув при этом, что результаты 2021 года являются непревзойденными.