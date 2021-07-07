07.07.2021 13:40 Евгений Клочко

ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Харькове от 15 000 гривен

Харьков входит в ТОП-5 самых активных регионов по количеству вакансий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на данные аналитики grc.ua В июне общее число вакансий из региона составляло 6% от общего числа всех актуальных предложений о работе на кадровом портале.

На количестве вакансий положительно отразились снятие карантинных ограничений и переход города в зеленую зону (по сравнению с маем рост предложений на рынке труда составил +1%). Также подрос уровень средней заработной платы, которую предлагают работодатели (в июне средняя компенсация в регионе составила 22 тыс. грн, по сравнению с маем рост составил +4 тыс. грн).

Больше всего открытых вакансий в сфере IT (38%), для специалистов по продажам (12%) и для молодежи (7%). Примечательно, что в мае ТОП-3 самых востребованных работодателями кандидатов был немного другим: IT, продажи и категория «производство и сельское хозяйство», а вакансий для молодежи было всего 5.8% от всех актуальных вакансий региона.

Самыми высокооплачиваемыми кандидатами июня ожидаемо стали IT-специалисты. Зарплатные предложения для соискателей категории «IT/телеком/Интернет» начинаются от 34 тыс. грн. Максимальную заработную плату в регионе - 8 тыс. у.е. готовы платить СТО/ техническому директору разработки продукта. Кандидат должен иметь опыт проектного и продуктового управления различными продуктами на рынках Европы, Америки, Азии и знать английский на уровне Advanced. В сферу обязанностей входит разработка СРМ, сайтов, личных кабинетов пользователей, мобильного приложения и др., управление командой и организация многопоточного процесса разработки.

До 5 тыс. у.е предлагают руководителю группы продакт-менеджеров. Кандидат должен иметь от 3 лет опыта в сфере стратегического маркетинга/ продаж, любить аналитику, быть готовым к частым командировкам и ненормированному рабочему дню. Помимо зарплаты, предлагают скидки на продукцию, питание в корпоративной столовой, развозку и обучение за счет компании.

На третьем месте по уровню компенсации – бухгалтера и специалисты по финансам предприятия (от 28 тыс. грн). Максимальная компенсация для специалистов категории – 65 тыс. грн, кандидат должен в совершенстве знать английский язык, иметь опыт работы в международных или крупных международных компаниях от пяти лет и быть экспертом в сфере налогообложения.

Менеджеры по продажам недвижимости в Харькове могут заработать до 50 тыс. грн/ месяц. Чаще всего это специалисты, имеющие наработанную базу коммерческой недвижимости в центре Харькова или элитного жилья в центре и пригороде города. Риелторы и менеджеры по продаже недвижимости эконом-класса могут претендовать на гораздо более скромную компенсацию – от 15 тыс. грн.

Закрывают пятерку вакансий Харькова с самыми высокими заработными платами - специалисты из сферы транспорта и логистики. Диапазон их компенсации колеблется от 25 до 33 тыс. грн.