07.07.2021 13:23

Фиктивный брак с правом проживания: житель Ирака организовал в Харькове лазейку для соотечественников (фото)

Схему незаконной легализации иностранцев в Украине организовал 43-летний гражданин Ирака.

Противоправный бизнес с целью легализации иностранцев в Украине разоблачили правоохранители Харькова, ссообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.

43-летний гражданин Ирака за денежное вознаграждение способствовал систематическом незаконной переправке последних через государственную границу Украины в пунктах пропуска на территорию Украины. Для этого он подыскивал гражданок Украины и организовывал оформление фиктивных браков между ними и гражданами Ирака. Таким образом, иностранцы получали долгосрочные визы и в дальнейшем легализировались на территории Украины - получали вида на жительство.



Стоимость «процедуры» достигала 1,5 тысячи долларов США, 300 из которых получала фиктивная жена.

Пресекли незаконную деятельность иностранца полицейские Управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области совместно со следователями следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.



6 июля правоохранители провели санкционированные обыски в Харькове и первые городе Днепре, в ходе чего изъяли свидетельства о заключении браков между иностранцами и гражданками Украины, копии паспортов, банковские карточки, компьютерную технику, мобильные терминалы, флэш-накопители, черновые записи .



В настоящее время решается вопрос о сообщение иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.



Досудебное расследование продолжается.

Ранее РЕДПОСТ писал о судебном приговоре, который Дзержинский районный суд Харькова вынес организаторам фиктивных браков между украинками и иностранцами.