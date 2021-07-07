07.07.2021 12:40

Долги с украинцев не будут списывать автоматически - Минюст

Задолжали за жилищно-коммунальные услуги или не оплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Однако, при этом речь не идет об автоматическом списании средств

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины. Приказ Министерства Юстиции от 23.03.2021 о внесении изменений в приказ от 16.04.2019 «Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств на счетах должников по исполнительному производству о взыскании алиментов» разрешил государственным и частным исполнителям направлять в банки постановления об аресте денег на счетах должников без ограничений.

В Минюсте отмечают, что это решение технически упростило работу исполнителей, благодаря автоматической системе исполнительного производства. Сотрудничество исполнителей и банков происходит в электронном формате.

После того, как система заработает полноценно, банки смогут предоставлять исполнителям номера и суммы остатков на счетах должников. Поэтому исполнители смогут наложить арест только на один счёт в одном банке, а не на все средства, как это происходило ранее.

Кроме того, после погашения долга, украинцы смогут снять арест, обратившись к исполнителю.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.