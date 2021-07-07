ДТП: в иномарку на ХТЗ врезался внедорожник из прошлого

Водитель и пассажиры врезавшегося авто скрылись в посадке.
Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети, утром 7 июля на Московской проспекте в районе станции метро «Индустриальная» произошло столкновение двух авто.
В районе Класса автомобиль Scoda догнал и подбил советский внедорожник ЛуАЗ-969М.
По словам очевидцев, в чуде волынского автопрома ехали подростки, которые после столкновения сбежали в ближайшую посадку.
В салоне авто было много банок из-под энергетиков.
На место ДТП вызвали патрульных, которые выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее РЕДПОСТ писал, что правоохранители устанавливают личность пешехода, мужчины примерно 60-70 лет, насмерть сбитого 5 июля около 22:45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Вишневое.
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