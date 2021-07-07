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07.07.2021  12:24   

ДТП: в иномарку на ХТЗ врезался внедорожник из прошлого

Водитель и пассажиры врезавшегося авто скрылись в посадке.

ДТП Харьков: Scoda ударил ЛуАЗ

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети, утром 7 июля на Московской проспекте в районе станции метро «Индустриальная» произошло столкновение двух авто.

В районе Класса автомобиль Scoda догнал и подбил советский внедорожник ЛуАЗ-969М.

По словам очевидцев, в чуде волынского автопрома ехали подростки, которые после столкновения сбежали в ближайшую посадку.

В салоне авто было много банок из-под энергетиков.

На место ДТП вызвали патрульных, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее РЕДПОСТ писал, что правоохранители устанавливают личность пешехода, мужчины примерно 60-70 лет, насмерть сбитого 5 июля около 22:45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Вишневое.

Тэги:  дтп, харьков
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