07.07.2021 11:54

Зачем Добкин заигрывает с националистическим электоратом? – Быков

Политический эксперт объяснил, зачем Михаил Добкин говорит, что учит украинский язык и готов воевать против Российской Федерации.

Кадр из видео

Комментируя телевизионный эфир Михаила Добкина в программе «Смотрящие», политический эксперт Сергей Быков отметил, что с трудом верит словам человека, который ранее уже предавал своих сторонников.

«Желание бороться за свою страну – заслуживает уважения, – написал Сергей Быков у себя на странице в “Facebook”, комментируя заявление Михаила Добкина о готовности защищать Украину в случае нападения России. – Главное, чтобы не вышло как 22 февраля 2014 года”.

“Сначала Добкин в 12 часов открыл съезд «Украинского фронта» в Дворце Спорта и выступил за федерализацию. В 13:37 он пригласил людей на улицу к сцене. Ни Добкин, ни другие участники съезда на сцену не вышли. Позже выяснилось, что Михаил Маркович сразу после съезда покинул харьковский Дворец спорта. А уже в 17:23 Арсен Аваков написал пост , что Добкин выехал в Россию через пропускной пункт Гоптовка», – напомнил Быков.

Что же касается стремления выучить украинский язык, которое озвучил Михаил Добкин в ходе эфира, политический эксперт считает это заигрыванием с националистическим электоратом.

Еще один интересный аспект в агитации Михаила Добкина – это проведение избирательной кампании практически исключительно в телевизионных эфирах национальных каналов. И чем ближе день выборов, тем длиннее становятся эфиры.

«Выглядит очень интересно, как Михаил Маркович проводит избирательную кампанию из киевских студий национальных каналов. За свои 13 лет практики я такое встречаю впервые», - поделился Быков.

Напомним, Михаил Добкин в передаче журналистки Натальи Влащенко рассказал, как подставил тысячи харьковчан на митинге 1 марта 2014 года.