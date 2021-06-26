26.06.2021 08:07

В районах Харькова отпраздновали День молодежи (ФОТО)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, прошли 25 июня в Новобаварском и Холодногорском районах.





В парке им. Ф. Сафарова организовали дефиле детской и юношеской моды, молодежную дискотеку с профессиональным диджеем, а также провели флешмоб «Город твоей суперсилы», в рамках которого молодежь оставляла на 10-метровом плакате следы своих красочных ладоней.

Кроме того, работали различные мастер-классы и фотозоны, в частности для фанатов футбольного клуба «Металлист», а также прошло шоу мыльных пузырей. Подобный праздник был организован и в парке Квитки-Основьяненко.



Концертно-развлекательную программу для детей и молодежи также организовали в Холодногорском сквере. Кроме дискотеки, мастер-классов и аквагрима, гости праздника могли принять участие в показательных занятиях и квестах от ГСЧС, киберполиции, поискового отряда «Милена», Национальной полиции и Общества Красного Креста.



В праздничных мероприятиях принял участие секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.



«Харьков – это город, в котором молодежь чувствует себя комфортно. Каждый день наши дети доказывают, что они самые талантливые, самые энергичные и самые креативные. Во многом благодаря им наш город такой успешный. С праздником всех!» - поздравил он молодежь.

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