Главная Фото Общество В районах Харькова отпраздновали День молодежи (ФОТО)
26.06.2021  08:07   

В районах Харькова отпраздновали День молодежи (ФОТО)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, прошли 25 июня в Новобаварском и Холодногорском районах.



В парке им. Ф. Сафарова организовали дефиле детской и юношеской моды, молодежную дискотеку с профессиональным диджеем, а также провели флешмоб «Город твоей суперсилы», в рамках которого молодежь оставляла на 10-метровом плакате следы своих красочных ладоней.

Кроме того, работали различные мастер-классы и фотозоны, в частности для фанатов футбольного клуба «Металлист», а также прошло шоу мыльных пузырей. Подобный праздник был организован и в парке Квитки-Основьяненко.

Концертно-развлекательную программу для детей и молодежи также организовали в Холодногорском сквере. Кроме дискотеки, мастер-классов и аквагрима, гости праздника могли принять участие в показательных занятиях и квестах от ГСЧС, киберполиции, поискового отряда «Милена», Национальной полиции и Общества Красного Креста.

В праздничных мероприятиях принял участие секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

«Харьков – это город, в котором молодежь чувствует себя комфортно. Каждый день наши дети доказывают, что они самые талантливые, самые энергичные и самые креативные. Во многом благодаря им наш город такой успешный. С праздником всех!» - поздравил он молодежь.

Фотогалерея

Тэги:  день молодежи, харьков, терехов, новобаварский
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 День в истории Праздник молодежи: события 12 августа 01.07 Общество День молодежи в парке Горького (ФОТО)   30.06 Власть Геннадий Кернес посетил районные праздники ко Дню молодежи (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 