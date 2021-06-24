24.06.2021 19:58

В пятницу и на выходных нельзя будет проехать по ряду улиц Харькова

В Харькове запретят или ограничат проезд по улицам в районе Московского проспекта.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, с 6:00 до 23:00 25 и 26 июня будет ограничен проезд по ряду улиц в районе Московского проспекта.

Так, по улице Броненосца «Потемкин», нельзя будет проехать в районе перекрестка с Московским проспектом.

Причина ограничений - асфальтирование проезжей части.

Объехать можно будет по маршруту: Московский проспект - площадь Защитников Украины.

С 6:00 до 23:00 25 и 26 июня ограничат движение по Московскому проспекту на участке между улицами Академика Павлова и Полевой при движении от центра города в сторону Мефодиевской улицы, а также по Московскому проспекту между улицами Академика Павлова и Леси Украинки при движении в сторону центра.

27 июня ограничат проезд по Московскому проспекту междк улицами Броненосца «Потемкин» и Академика Павлова при движении от центра города в сторону улицы Полевой.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Кроме того, в течение дня 25, 26 и 27 июня светофорные объекты на перекрестках пр. Московский - ул. Академика Павлова и пр. Московский - ул. Полевая - ул. Тарасовская будут переведены в режим желтого мигания.