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24.06.2021  19:58   

В пятницу и на выходных нельзя будет проехать по ряду улиц Харькова

В Харькове запретят или ограничат проезд по улицам в районе Московского проспекта.


//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, с 6:00 до 23:00 25 и 26 июня будет ограничен проезд по ряду улиц в районе Московского проспекта.
  
Так, по улице Броненосца «Потемкин», нельзя будет проехать в районе перекрестка с Московским проспектом.
 
Причина ограничений - асфальтирование проезжей части.
 
Объехать можно будет по маршруту: Московский проспект - площадь Защитников Украины.
 
С 6:00 до 23:00 25 и 26 июня ограничат движение по Московскому проспекту на участке между улицами Академика Павлова и Полевой при движении от центра города в сторону Мефодиевской улицы, а также по Московскому проспекту между улицами Академика Павлова и Леси Украинки при движении в сторону центра.
 
27 июня ограничат проезд по Московскому проспекту междк улицами Броненосца «Потемкин» и Академика Павлова при движении от центра города в сторону улицы Полевой.
 
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
 
Кроме того, в течение дня 25, 26 и 27 июня светофорные объекты на перекрестках пр. Московский - ул. Академика Павлова и пр. Московский - ул. Полевая - ул. Тарасовская будут переведены в режим желтого мигания. 
Тэги:  движение, запрет, харьков, ограничение, московский проспект, академика павлова, полевая, броненосца потемкин
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