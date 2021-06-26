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26.06.2021  10:31   

Внезапная смерть в Харькове: На Салтовке в квартире лежит труп (ФОТО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.


Внезапная смерть в Харькове: На Салтовке в квартире лежит труп (ФОТО)

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на социальные сети, в харьковской квартире лежит труп.

Мертвое тело было обнаружено вчера, 25 июня 2021 года на улице Академика Павлова, 27.

Полция и медики уже были.

Мертвое тело осталось в квартире.

По словам соседей компания сидела выпивала и мужчина резко упал.
 
Причины смерти выясняются.

Идет речь о случайной смерти или убийсте пока не известно.

Также пока нет  и подробностей случившегося.    

Напомним, ранее мы сообщали о трупе, найденном на Героев Труда - мужчину придавило холодильником.

Тэги:  смерть, харьков, труп, мертвое тело
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