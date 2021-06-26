Внезапная смерть в Харькове: На Салтовке в квартире лежит труп (ФОТО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на социальные сети, в харьковской квартире лежит труп.
Мертвое тело было обнаружено вчера, 25 июня 2021 года на улице Академика Павлова, 27.
Полция и медики уже были.
Мертвое тело осталось в квартире.
Идет речь о случайной смерти или убийсте пока не известно.
Также пока нет и подробностей случившегося.
Напомним, ранее мы сообщали о трупе, найденном на Героев Труда - мужчину придавило холодильником.
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