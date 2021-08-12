12.08.2021 13:08

Добкин решил привлечь проукраинского избирателя - Сазонов

Политолог назвал заявления Михаила Добкина об изучении “правильного” украинского языка смешной попыткой привлечь внимание патриотического электората.

Заявления Михаила Добкина перед выборами мэра выглядят все более смешно. Так считает политолог Кирилл Сазонов, оценив анонс Добкина об открытии им образовательного проекта в Харькове по обучению детей «правильному» украинскому языку.

«Новость сбивает с ног. В Харькове Михаил Добкин запускает развивающий проект, в котором обещает обучать детей правильному украинскому языку. Да, это не фейк и вы правильно прочитали. Добкин. Обучать. Говорить. Еще и на украинском.

Уже Бог с ним, с украинским, сам проект Добкина по изучению любого языка вызывает истерику. Представляете, после занятий дети возвращаются домой и далее цитатами из знаменитого ролика — «все позабивались по углам», «текст немного по-дебильному написан» и так далее. Все, закрывайте в Харькове школы, они лишние на этом празднике жизни», — говорит политолог.

Он также отметил, что этот жест Добкина можно расценивать как попытку завоевать новый электорат перед выборами.

«Понятно ежу (перепрошую, пане Добкін, їжачку), что не загорелся внезапно заботой о детях и любовью к украинскому языку Михаил Маркович. Просто он идет в мэры Харькова, а с рейтингами все печально. Вот и решил легко и непринужденно привлечь на свою сторону проукраинского избирателя. Добкин, ага. Проукраинского избирателя. На темную сторону силы. Слезы мешают говорить, но я все-таки это скажу. Процитирую покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Миша, давай по-новой, все… погано все», — сказал Сазонов.

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