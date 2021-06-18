Клумбы в саду Шевченко в Харькове переходят на летний дизайн (ФОТО)

НА главной аллее сада Шевченко обновляют клумбы.
Работники КП «Харьковзеленстрой» обновляют клумбы в саду Шевченко, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
На главной аллее коммунальщики высаживают бегонии, петунии и другие растения. В этом году у клумб новый дизайн – вместо разноцветных опилок используют белую гальку.
На аллее славы возле Оперного театра на место тюльпанов высаживают катарантус и тагетис.
Также в планах высадить новые цветы возле Каскада.
Напомним, в харьковском саду Шевченко, на каскаде озер, в громадных вазах зацвели лотосы.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Пришло время самых коротких"воробиных" ночей.
влажность:
давление:
ветер: