18.06.2021 10:37

Клумбы в саду Шевченко в Харькове переходят на летний дизайн (ФОТО)

НА главной аллее сада Шевченко обновляют клумбы.



// РЕДПОСТ

Работники КП «Харьковзеленстрой» обновляют клумбы в саду Шевченко, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

На главной аллее коммунальщики высаживают бегонии, петунии и другие растения. В этом году у клумб новый дизайн – вместо разноцветных опилок используют белую гальку.

На аллее славы возле Оперного театра на место тюльпанов высаживают катарантус и тагетис.



Также в планах высадить новые цветы возле Каскада.

Напомним, в харьковском саду Шевченко, на каскаде озер, в громадных вазах зацвели лотосы.

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