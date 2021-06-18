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18.06.2021  10:37   

Клумбы в саду Шевченко в Харькове переходят на летний дизайн (ФОТО)

НА главной аллее сада Шевченко обновляют клумбы.


// РЕДПОСТ

Работники КП «Харьковзеленстрой» обновляют клумбы в саду Шевченко, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

На главной аллее коммунальщики высаживают бегонии, петунии и другие растения. В этом году у клумб новый дизайн – вместо разноцветных опилок используют белую гальку.

На аллее славы возле Оперного театра на место тюльпанов высаживают катарантус и тагетис.

Также в планах высадить новые цветы возле Каскада.

Напомним, в харьковском саду Шевченко, на каскаде озер, в громадных вазах зацвели лотосы.

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Тэги:  клумба, харьков
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