Главная Новости Харькова Культура и Туризм Кипр ужесточил правила въезда для украинцев
29.07.2021  15:14   

Кипр ужесточил правила въезда для украинцев

Пассажиры, которые не вакцинировались от COVID-19, должны по приезду иметь отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов, а также по прилету пройти повторный тест.


Кипр ужесточил правила въезда для украинцев
Прилететь в Кипр для украинцев стало сложней
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство внутренних дел Республики Кипр, изменены правила въезда для украинцев, которые не привились от коронавируса. Согласно документу, опубликованному министерством, для пересечения границы уже с 1 августа украинцам данной категории необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста.
 
Стоит отметить, что невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.
 
В ожидании результата теста граждане будут прибывать на самоизоляции.
 
В случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, вакцинированные украинцы могут путешествовать без дополнительных тестов.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, правительство Греции разрешило въезд украинцам с туристической целью.
Тэги:  харьков, туризм
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Культура и Туризм Площадь Архитекторов: от памятника влюбленным до 7 чудес Харькова (фото)   29.07 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 30 июля 29.07 ЖКХ Приближаемся к двум миллионам: в Харькове высадили рекордное количество цветов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 