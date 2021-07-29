29.07.2021 15:14

Кипр ужесточил правила въезда для украинцев

Пассажиры, которые не вакцинировались от COVID-19, должны по приезду иметь отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов, а также по прилету пройти повторный тест.



Кипр ужесточил правила въезда для украинцев



Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство внутренних дел Республики Кипр, изменены правила въезда для украинцев, которые не привились от коронавируса. Согласно документу , опубликованному министерством, для пересечения границы уже с 1 августа украинцам данной категории необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

Стоит отметить, что невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.

В ожидании результата теста граждане будут прибывать на самоизоляции.

В случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, вакцинированные украинцы могут путешествовать без дополнительных тестов.