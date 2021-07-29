Кипр ужесточил правила въезда для украинцев

Пассажиры, которые не вакцинировались от COVID-19, должны по приезду иметь отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов, а также по прилету пройти повторный тест.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Ясное утро сменится облачным днем и вечером. После полудня ожидаются дожди с грозами, по области град, шквалы.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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