Что будет в сквере возле ДК Металлист после ремонта

Многие месяцы тут продолжается реконструкция.
Сейчас в сквере много техники и людей, укладывают дорожки, подключают освещение и устанавливают инсталляции животных, которые в будущем будут подсвечиваться разноцветной иллюминацией, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Также будет детская зона, фонтан и сцена - в летнее время можно будет смотреть спектакли на открытом воздухе.
Главная задумка, говорят в администрации Слободского района, оставить максимум зелёных зон - деревья при проведении работ не трогали, а дорожки проложили извилистые. Вдоль них скамейки и зоны для отдыха.
На месте теперешних раскопок будет газон.По плану на объекте будут туалет, техническая будка и хоздвор - там будет техника для ухода за территорией. Весь парк будет освещен и под охраной.
В администрации Слободского района говорят, что закончить работы планируют в ближайшее время.
Напомним, скоро откроется преображенная зеленая зона на бульваре Юрьева.
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