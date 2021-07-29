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29.07.2021  14:57   

Что будет в сквере возле ДК Металлист после ремонта

Многие месяцы тут продолжается реконструкция.


// РЕДПОСТ

Сейчас в сквере много техники и людей, укладывают дорожки, подключают освещение и устанавливают инсталляции животных, которые в будущем будут подсвечиваться разноцветной иллюминацией, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Также будет детская зона, фонтан и сцена - в летнее время можно будет смотреть спектакли на открытом воздухе.

Главная задумка, говорят в администрации Слободского района, оставить максимум зелёных зон - деревья при проведении работ не трогали, а дорожки проложили извилистые. Вдоль них скамейки и зоны для отдыха.

На месте теперешних раскопок будет газон.По плану на объекте будут туалет, техническая будка и хоздвор - там будет техника для ухода за территорией. Весь парк будет освещен  и под охраной.

В администрации Слободского района говорят, что закончить работы планируют в ближайшее время.

Напомним, скоро откроется преображенная зеленая зона на бульваре Юрьева.

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Тэги:  благоустройство, харьков
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