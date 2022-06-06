Стало известно, повысятся ли цены на газ в Украине

О том, будут ли изменятся цены на голубое топливо, сообщил народный депутат Украины от фракция "Слуга Народа" Юрий Камельчук.
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Звезды советуют по возможности не браться за ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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