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06.06.2022  18:12   Дмитрий Колоней

Стало известно, повысятся ли цены на газ в Украине

О том, будут ли изменятся цены на голубое топливо, сообщил народный депутат Украины от фракция "Слуга Народа" Юрий Камельчук.


Стало известно, повысятся ли цены на газ в Украине
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на нардепа Юрия Камельчука, не предполагается вообще увеличение цены на газ, прежде всего, из-за того, что для населения хватает собственного.  Для этого соответствующие предписания сделал Кабинет Министров.
 
Такде народный избранник отметил, что Нафтогаз определил стабильную цену на газ 7,96. И 7,44  - для предприятий, которые занимаются обогревом воды или отоплением в будущем будут заниматься. Также готовится дополнительный закон, запрещающий увеличивать тарифы во время войны.
 
"Мы  будем разницу покрывать за счет международных донорских поступлений, если эта разница будет возникать", - подвтожил Юрий Камельчук.
Тэги:  газ, тарифы, украина
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