06.06.2022 18:12 Дмитрий Колоней

Стало известно, повысятся ли цены на газ в Украине

О том, будут ли изменятся цены на голубое топливо, сообщил народный депутат Украины от фракция "Слуга Народа" Юрий Камельчук.



Стало известно, повысятся ли цены на газ в Украине



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на нардепа Юрия Камельчука, не предполагается вообще увеличение цены на газ, прежде всего, из-за того, что для населения хватает собственного. Для этого соответствующие предписания сделал Кабинет Министров.

Такде народный избранник отметил, что Нафтогаз определил стабильную цену на газ 7,96. И 7,44 - для предприятий, которые занимаются обогревом воды или отоплением в будущем будут заниматься. Также готовится дополнительный закон, запрещающий увеличивать тарифы во время войны.

"Мы будем разницу покрывать за счет международных донорских поступлений, если эта разница будет возникать", - подвтожил Юрий Камельчук.