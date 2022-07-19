19.07.2022 09:29 Рита Парфенова

Ситуація у Харкові на ранок 10 липня: оперативна інформація ХОВА

Трьох людей поранено через ранкові обстріли населених пунктів Харківської області.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 19 липня, передає РЕДПОСТ.

За його словами сьогодні зранку ворог обстріляв с. Мосьпанове, 2 людей отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ. Одна жінка отримала порареннчя через ранкові обстріли Циркунів.

Загалом протягом доби з пораненнями госпіталізували 5 мирних мешканців. У Харківському районі – 2 особи, Чугуївський район – 3 особи. На жаль, 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківському районі загинув.



Біля третьої години ночі росіяни обстріляли с. Коробочкине, після четвертої - завдали ракетного удару по селищу Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі.



Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці.



У селищі Циркуні Харківському районі внаслідок обстрілів вранці 18 липня сталася сильна пожежа в медичному закладі. Через постійні масовані обстріли пожежникам довелося двічі їхати з місця пожежі, загасити вдалося лише з третьої спроби.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною чотирьох пожеж в області за минулу добу.



