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19.07.2022  10:06   Рита Парфенова

Померла Руслана Писанка

Акторка та телеведуча пішла з життя на 57-му році в одній із німецьких клінік.

Померла Руслана Писанка

Відома українська актриса та телеведуча Руслана Писанка померла в ніч на 19 липня, передає РЕДПОСТ із посиланням на ТСН.

Після російського вторгнення Руслана поїхала до Німеччини, де лікарі діагностували у неї тяжку хворобу.

«Руся практично нікому не говорила про свою війну. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялася у слухавку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на 76-му році пішла з життя Народна артистка України Тетяна Борисівна Вєркіна.

Источник:   ТСН
 Тэги:  некролог, руслана писанка
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