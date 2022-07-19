19.07.2022 10:06 Рита Парфенова

Померла Руслана Писанка

Акторка та телеведуча пішла з життя на 57-му році в одній із німецьких клінік.





Відома українська актриса та телеведуча Руслана Писанка померла в ніч на 19 липня, передає РЕДПОСТ із посиланням на ТСН.



Після російського вторгнення Руслана поїхала до Німеччини, де лікарі діагностували у неї тяжку хворобу.



«Руся практично нікому не говорила про свою війну. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялася у слухавку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на 76-му році пішла з життя Народна артистка України Тетяна Борисівна Вєркіна.