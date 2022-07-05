05.07.2022 10:07 Рита Парфенова

Умерла экс-ректор харьковского вуза

На 76-м году ушла из жизни Народная артистка Украины Татьяна Борисовна Веркина.

Почетный гражданин города Харькова, экс-ректор Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского Татьяна Веркина умерла 4 июля, передает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета.



Харьковский городской голова Игорь Терехов выразил соболезнования родным и близким Татьяны Веркиной.



«Сегодня не стало очень тонкого и мудрого человека. Из жизни ушла ректор Харьковского университета искусств Татьяна Борисовна Веркина.



С уходом таких людей в жизни Харькова завершается определенная эпоха. Татьяна Борисовна не просто воспитала сотни талантливых музыкантов - она стояла у зарождения современного украинского искусства. Мы все будем помнить ее фестиваль «Харьковские ассамблеи», ее любовь к тому, чем она занималась, ее умение чувствовать таланты и дарить миру прекрасное. Она ушла, но ее дело продолжится в учениках, во всем том, чему она себя посвятила. Ее всегда будут помнить по серьезной общественной деятельности, за умение созидать и делать этот мир лучше.



Я выражаю искренние соболезнования родным Татьяны Борисовны. Сил вам пережить эту утрату. Светлая память светлому человеку!» - говорится в соболезновании.



Справка. Татьяна Борисовна Веркина родилась 18 сентября 1946 года в Харькове. Пианист, певица, педагог и общественный деятель, народная артистка Украины, профессор, C 2003 по 2020 гг. ректор Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского.



С 1991 года - инициатор и художественный руководитель Международного музыкального фестиваля (с 1992 года проводится под названием «Харьковские ассамблеи»). Член Ротари-клуба Харькова, Всеукраинского национального музыкального союза, соучредитель Фонда поддержки молодых дарований, Шубертовского общества в Харькове.



Кандидат искусствоведения, с 2011 года - председатель Совета ректоров вузов культуры и искусств Украины.

Напомним, в июне 2022 года ушел из жизни солист Харьковского академического театра музыкальной комедии, заслуженный артист Украины Олег Литенко.