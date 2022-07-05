Мужчину, проводившего аэроразведку, задержали на Салтовке

Патрульные задержали мужчину, запустившего квадрокоптер на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей.
О задержании подозрительного гражданина сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
41-летний мужчина проводил авиаразведку с помощью квадрокоптера. Бойцы полка полиции особого назначения обнаружили его во время несения службы на перекрестке улиц Тракторостроителей и Героев Труда.
Подозреваемый задержан.
Ранее сообщалось, что в Харькове задержали сторонника "русского мира", который сотрудничал с врагом через мессенджер.
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