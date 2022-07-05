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05.07.2022  09:54   Рита Парфенова

Мужчину, проводившего аэроразведку, задержали на Салтовке

Патрульные задержали мужчину, запустившего квадрокоптер на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей.

квадрокоптер в небе

О задержании подозрительного гражданина сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

41-летний мужчина проводил авиаразведку с помощью квадрокоптера. Бойцы полка полиции особого назначения обнаружили его во время несения службы на перекрестке улиц Тракторостроителей и Героев Труда.

Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали сторонника "русского мира", который сотрудничал с врагом через мессенджер.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков
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