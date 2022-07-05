В Харькове стартует концертная программа «СХІД ОПЕРА» (видео)

05.07.2022 10:21 Евгений Клочко

В вышиванках и с украинскими мотивами. Харьковские музыканты продолжают транслировать украинскую культуру и исполнять народные композиции.

Артисты Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. Лысенко начинают свою новую концертную программу. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Харьковские известия". Солисты будут выступать в разных локациях города, а первую выбрали как раз в сердце мегаполиса – Зеркальная струя.

"Наш родной Харьковский оперный театр будет демонстрировать свое искусство харьковчанам в это опасное время. И я так понимаю, что это будут программы, которые будут включать в себя украинскую, украинскую классическую музыку, украинские песни, европейскую музыку, европейские песни.

Мы надеемся, что это понравится нашему зрителю, который очень соскучился по нам и мы это знаем. И мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем провести такое количество мероприятий, чтобы обрадовать своим искусством наших харьковчан", - отметил Игорь Тулузов, первый засеститель гендиректора ХНАТОБ.

Солисты «СХІД ОПЕРА» исполняют украинские композиции не только в родном Харькове, но и ездят в разные города других стран. Часть коллектива сейчас находятся в европейском туре и выполняют свою программу в Словакии, Италии и Литве. И дальше, говорят харьковские артисты, будут продолжать исполнять украинские композиции и демонстрировать культуру нашей страны западно-европейскому зрителю.