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05.07.2022  10:21   Евгений Клочко

В Харькове стартует концертная программа «СХІД ОПЕРА» (видео)

В вышиванках и с украинскими мотивами. Харьковские музыканты продолжают транслировать украинскую культуру и исполнять народные композиции.

 
Артисты Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. Лысенко начинают свою новую концертную программу. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Харьковские известия". Солисты будут выступать в разных локациях города, а первую выбрали как раз в сердце мегаполиса – Зеркальная струя.
 
"Наш родной Харьковский оперный театр будет демонстрировать свое искусство харьковчанам в это опасное время. И я так понимаю, что это будут программы, которые будут включать в себя украинскую, украинскую классическую музыку, украинские песни, европейскую музыку, европейские песни.
 
Мы надеемся, что это понравится нашему зрителю, который очень соскучился по нам и мы это знаем. И мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем провести такое количество мероприятий, чтобы обрадовать своим искусством наших харьковчан", - отметил Игорь Тулузов, первый засеститель гендиректора ХНАТОБ.
 
Солисты «СХІД ОПЕРА» исполняют украинские композиции не только в родном Харькове, но и ездят в разные города других стран. Часть коллектива сейчас находятся в европейском туре и выполняют свою программу в Словакии, Италии и Литве. И дальше, говорят харьковские артисты, будут продолжать исполнять украинские композиции и демонстрировать культуру нашей страны западно-европейскому зрителю.

 

Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  хнатоб, схид опера
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